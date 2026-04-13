Якою буде ситуація після Великодня?

Тож курс долара триматиметься поблизу 44 гривень, а євро – 51 гривні. Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Нацбанк і надалі уважно стежитиме за ситуацією та за потреби коригуватиме курс через валютні інтервенції. Водночас їхні обсяги поступово повертаються до звичних рівнів: якщо в березні це було 1 – 1,3 мільярда доларів на тиждень, то в середині квітня очікують близько 700 – 800 мільйонів доларів.

Фактично ринок уже призвичаївся до нових цінових реалій після подорожчання пального, яке потягло за собою зростання вартості товарів і послуг. Період шоку минув, тож за нинішніх умов різких коливань курсу чи його стрімкого зростання не передбачають.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Варто нагадати, що задля підтримки гривні та гасіння інфляційних рухів вже 30 квітня Нацбанк може переглянути облікову ставку. Період зниження ставок регулятором найімовірніше закінчується, і вже з травня почнеться тренд до покращення привабливості депозитних ставок.

Для валютного ринку це означатиме:

у найближчі тижні курсові зміни залишатимуться мінімальними та прогнозованими; по-друге, зросте привабливість гривневих депозитів, адже банки можуть підвищити ставки на 0,5 – 1 відсотковий пункт, що дозволить не лише перекрити інфляційні ризики, а й отримати невеликий пасивний дохід.

Окрім того, на готівковому ринку в Україні наразі немає дефіциту валюти, тож попит залишається помірним – без черг в обмінниках чи банках. Попри зовнішню напругу та зростання цін, ажіотажу майже не очікують. Ба більше, навесні попит на валюту традиційно нижчий, аніж наприкінці року.

Як впливає війна на Близькому Сході?

Глобальна ситуація залишається нестабільною, що ускладнює роботу економік багатьох країн. Подальша динаміка долара та євро значною мірою залежатиме від подій на Близькому Сході, однак чітких гарантій стабілізації наразі немає. На цьому тлі ціни на пальне залишатимуться високими, а курс долара до євро коливатиметься в межах 1,14 – 1,16.

Водночас у разі загострення ситуації долар може зміцнитися як захисний актив, тоді як євро опиниться під тиском через енергетичні та економічні ризики. У такому випадку пара може зміститися до 1,10 – 1,12, а за глибшої кризи навіть ближче до 1,05.

Чим масштабнішою буде геополітична криза, тим сильнішими будуть позиції долара, і тим вразливішим виглядатиме євро,

– пояснив банкір.

Щоправда, в Україні курс долара надалі визначатиметься політикою Нацбанку в режимі "керованої гнучкості". Це дозволяє стримувати різкі коливання, тож навіть помітне зміцнення долара у світі матиме обмежений вплив на гривню.

Натомість український курс євро більш чутливий до коливань пари долар-євро на світових ринках. Наприклад, зниження курсу євро до долара на 0,02 може означати здешевлення євро приблизно на 0,85 – 0,90 гривні.

Отже, за словами експерта, головний курсовий ефект для українського ринку на тлі геополітичної ескалації – це ймовірне відносне послаблення євро до гривні порівняно з доларом.

Характеристики ринку з 13 по 19 квітня:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 43,5 – 44,25 гривні за долар і 49,5 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 43,5 – 44,5 гривні за долар і 50,5 – 52 гривні за євро.

Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі : у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу : у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

До слова, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 13 квітня. Долар коштуватиме 43,45 гривні, тоді як євро – 50,90 гривні.