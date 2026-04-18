Субботний курс валют: сколько стоят доллар и евро в обменниках
В субботу, 18 апреля, официальный курс доллара 43,89 гривны, а евро – 51,77 гривны. Однако в обменниках цены несколько отличаются и колеблются в зависимости от вида валюты.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 18 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,65 гривны (+7 копеек), а продажа по 44,21 гривне (+12 копеек).
- Покупка евро проходит по 51,40 гривны (+13 копеек), а продажа – по 52,27 гривны (+28 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,91 гривне (без изменений), а продажа – по 44,10 гривны (-2 копейки).
- Зато покупка евро проходит по 51,70 гривны (-10 копеек), а продажа – по 52,10 гривны (без изменений).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43 гривны (-33 копейки), а продают – по 44,10 гривны (+10 копеек).
- Евро покупают по 51,32 гривны (без изменений), а продают – по 52,35 гривны (+30 копеек).
Как война на Ближнем Востоке влияет на валютный рынок?
Как рассказал для 24 Канала Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка", сейчас ситуация нестабильна, что затрудняет работу экономик многих стран. Что касается стоимости доллара и евро – это фактически показатели, которые напрямую зависят от развития событий на Ближнем Востоке. Именно поэтому дать точный прогноз, что будет с валютой – невозможно.
В общем действует такое правило: чем масштабнее геополитический кризис, тем стабильнее будет доллар и менее сильным евро.
Относительно украинского рынка, курс доллара определяют и сдерживают благодаря политике управляемой гибкости НБУ. Курс евро не такой устойчивый и больше зависит от общих колебаний "доллар-евро" на международных рынках.