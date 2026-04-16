Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 16 квітня торгується по 43,52 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 2 копійки проти 15 квітня. Офіційний курс євро становить 51,27 гривні, отже його ціна зменшилася на 6 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 17 квітня курс валют буде таким:

долар – 43,64 гривні (+12 копійок);

євро – 51,42 гривні (+15 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 16 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,30 гривні , а продаж – по 43,80 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,63 гривні , а продаж – по 43,70 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,96 гривні, а продають – по 43,68 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 16 квітня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,75 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,30 гривні , а продаж – по 51,45 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51 гривні, а продають – по 51,70 гривні.

Яка ситуація на валютному ринку?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня курс долара на готівковому ринку України коливатиметься в межах 43,5 – 44,5 гривні.

Варто зазначити, що наразі там немає дефіциту валюти, тож попит залишається помірним – без черг в обмінниках чи банках. Ажіотажу не прогнозують навіть попри зовнішню напругу та зростання цін.

Щоправда, за словами банкіра, у разі загострення на Близькому Сході долар може зміцнитися як захисний актив, натомість євро опиниться під тиском через енергетичні та економічні ризики.