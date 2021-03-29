Курс валют на 29 березня: євро відчутно подешевшало

На понеділок, 29 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро.
Офіційний курс долара та євро
У понеділок, 29 березня, Нацбанк залишив без змін офіційний курс долара на рівні 27,97 гривні.
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Європейська валюта впала в ціні. Відтак євро у понеділок оцінили в 32,95 гривні, що на 8 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,99 – 28,01 гривні.
- Євро: 33,00 – 33,02 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,83 гривні, продаж – 28,03 гривні.
- Євро: купівля – 32,74 гривні, продаж – 33,12 гривні.
Прогноз курсу гривні до 2024 року
- Уряд заклав до бюджету-2021 середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
- Раніше МВФ прогнозував курс у 28,12 гривні відносно долара цього року.
- Водночас до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним. Про це йдеться у сценарії розвитку економіки від Мінекономіки.
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Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу