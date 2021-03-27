Американські ЗМІ оприлюднили дані що, статки Каньє Веста становлять майже 7 мільярдів доларів. Чому це фантазія, створена навколо неіснуючих продажів, та скільки насправді заробляє репер – читайте далі.

Bloomberg повідомив, що бренд кросівок Каньє Веста Yeezy та колаборації Yeezy з Gap оцінюються в 4,7 мільярда доларів. У матеріалі також без подробиць згадують про активи у розмірі 1,7 мільярда доларів. Проте за оцінками Forbes, реальні статки репера становлять 1,8 мільярда доларів.

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Цілком можливо, що музикант та підприємець намагається створити ілюзію, що він заробляє набагато більше. Оптимістичну бізнес-манеру Каньє Веста часто порівнюють з підходом Дональда Трампа, який переконує, що будь-який його бренд має внутрішню цінність незалежно від фактичних доходів.

Yeezy: 1,5 мільярда доларів

Скарбницею фінансового щастя Каньє Веста називають його бренд Yeezy, який створює кросівки в співпраці з Adidas. Репер підписав угоду зі спортивним гігантом на 10 років. Бренд Yeezy на 100% належить Весту. Минулого року дохід компанії зріс на 30% до 1,7 мільярда доларів проти 1,3 мільярда у 2019 році.

Цікаво, що остання модель кросівок 450еCloudWhite була розпродана за кілька хвилин.

Усе це допомогло Весту досягнути вражаючих результатів у 2020 році, збільшивши свої статки на 191 мільйон доларів у вигляді роялті. Тоді як операційний дохід бренду минулого року склав 214 мільйонів доларів.

Yeezy / Фото unsplash

Гроші та інші активи: 160 мільйонів доларів

Співпраця з сервісом Yeezy та музична кар'єра дозволили Весту заробити чималі статки. Репер є власником нерухомості, вартість якої оцінюють в понад 100 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про кілька ранчо у Вайомінгу та будинки в Лос-Анджелесі.

Музикант також володіє й іншими активами, які коштують мільйони:

витвори мистецтва – 9,3 мільйона доларів,

доларів, ювелірні вироби – 7,6 мільйона доларів,

доларів, автомобілі – 5 мільйонів доларів,

доларів, меблі – 3,4 мільйона доларів,

доларів, домашні тварини – 1 мільйон доларів.

Паралельно Каньє Вест встиг накопичити борг у розмірі 56 мільйонів доларів. Додамо, що сюди не включили сайт Yeezy Supply, вартість якого, за словами репера, становить 1,5 мільярда доларів.

Музичний спадок: 90 мільйонів доларів

Попри те, що Каньє Вест заробив більшість своїх грошей як фешн-магнат, він досі є одним з найпопулярніших артистів у світі. Тож, його пісні приносять йому чималий прибуток кожного року. Так само як з брендом Yeezy, репер міг заробити мільйони на роялті, як це робили музиканти від Шакіри до Боба Ділана минулого року.

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Yeezy / Фото unsplash

Skims: 64 мільйони доларів

Вест та його дружина Кім Кардашян можливо і розірвали романтичні стосунки, але вони продовжують співпрацювати у сфері бізнесу.

Зокрема, йдеться про те, що репер володіє долею в компанії Кім Кардашян Skims, яка створює одяг, в тому числі й для дому. Компанія зробила значний стрибок під час пандемії коронавірусу.

Yeezy x Gap

Команда Каньє Веста наполягає на тому, що угода Yeezy x Gap коштує приблизно 1,5 мільярда доларів. Проте, Bloomberg інформує, що реальна сума зовсім інша – 970 мільйонів доларів. Видання Forbes не надає значення цим цифрам, поки продукти не надійдуть у продаж.

Угода, яка була анонсована в червні, стала причиною стрімкого росту акцій Gap, а генеральний директор компанії Соня Сінгал на початку місяця заявила про її "великий потенціал". Однак, досі не було продано жодного предмета з цієї лінії одягу.

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