Курс валют на 29 марта: евро ощутимо подешевел
На понедельник, 29 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 29 марта, Нацбанк оставил без изменений официальный курс доллара на уровне 27,97 гривны.
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Европейская валюта упала в цене. Следовательно, евро в понедельник оценили в 32,95 гривны, что на 8 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,99 – 28,01 гривны.
- Евро: 33,00 – 33,02 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,83 гривны, продажа – 28,03 гривны.
- Евро: покупка – 32,74 гривны, продажа – 33,12 гривны.
Прогнозы для гривны до 2024 года
- Правительство заложило в бюджет-2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- Ранее МВФ прогнозировал курс в 28,12 гривны к доллару в этом году.
- В то же время до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии развития экономики от Минэкономики.
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