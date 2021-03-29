На понедельник, 29 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 29 марта, Нацбанк оставил без изменений официальный курс доллара на уровне 27,97 гривны.

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Европейская валюта упала в цене. Следовательно, евро в понедельник оценили в 32,95 гривны, что на 8 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,99 – 28,01 гривны.

Евро: 33,00 – 33,02 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,83 гривны, продажа – 28,03 гривны.

Евро: покупка – 32,74 гривны, продажа – 33,12 гривны.

Прогнозы для гривны до 2024 года

Правительство заложило в бюджет-2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

за доллар. Ранее МВФ прогнозировал курс в 28,12 гривны к доллару в этом году.

к доллару в этом году. В то же время до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии развития экономики от Минэкономики.



Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

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