На понеділок, 29 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро.

Офіційний курс долара та євро

У понеділок, 29 березня, Нацбанк залишив без змін офіційний курс долара на рівні 27,97 гривні.

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Європейська валюта впала в ціні. Відтак євро у понеділок оцінили в 32,95 гривні, що на 8 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,99 – 28,01 гривні.

Євро: 33,00 – 33,02 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,83 гривні, продаж – 28,03 гривні.

Євро: купівля – 32,74 гривні, продаж – 33,12 гривні.

Прогноз курсу гривні до 2024 року

Уряд заклав до бюджету-2021 середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

за долар. Раніше МВФ прогнозував курс у 28,12 гривні відносно долара цього року.

відносно долара цього року. Водночас до 2024 року долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним. Про це йдеться у сценарії розвитку економіки від Мінекономіки.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу