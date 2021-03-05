Курс валют на 5 березня: долар та євро знову суттєво подешевшали

5 березня 2021 , 12:11
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Джерело:

24 канал

На четвер, 5 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У п'ятницю, 5 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,76 гривні. Це на 9 копійок менше, ніж 4 березня.

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Європейська валюта також впала в ціні. Відтак, євро у п'ятницю оцінили в 33,41 гривні, що на 15 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

  • Долар: 27,68 – 27,69 гривні.
  • Євро: 32,98 – 33,00 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

  • Долар: купівля – 27,68 гривні, продаж – 27,89 гривні.
  • Євро: купівля – 33,92 гривні, продаж – 33,73 гривні.

Що буде з курсом долара до 2024 року

  • У бюджеті на 2021 рік уряд заклав курс долара на рівні 29,1 гривень.
  • Водночас Міністерство економічного розвитку та торгівлі прогнозує, що до 2024 року американська валюта, за оптимістичним сценарієм, коштуватиме 28,8 гривні, а за песимістичним – 29,7 гривні.

  • На курс гривні до долара насамперед впливають ціни на експортні та імпортні товари, а також привабливість української економіки для іноземних інвесторів.


Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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