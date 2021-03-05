Курс валют на 5 березня: долар та євро знову суттєво подешевшали

Джерело:24 канал
На четвер, 5 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело: НБУ
У п'ятницю, 5 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,76 гривні. Це на 9 копійок менше, ніж 4 березня.
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Європейська валюта також впала в ціні. Відтак, євро у п'ятницю оцінили в 33,41 гривні, що на 15 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.
Джерело: "Мінфін"
Джерело: finance.ua
На курс гривні до долара насамперед впливають ціни на експортні та імпортні товари, а також привабливість української економіки для іноземних інвесторів.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу