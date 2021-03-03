В Україні запрацює платіжна система Stripe: на черзі PayPal
Міжнародні платіжні системи дозволяють дешево та швидко пересилати чи отримувати гроші по всьому світу. Незабаром українці можуть отримати ширший вибір, коли запрацює Stripe.
Джерело:"Укрінформ"
Stripe і PayPal в Україні
Міністерство цифрової трансформації веде переговори щодо роботи Stripe в Україні, про що заявив очільник профільного міністерства Михайло Федоров.
Цікаво Випадково продали біткойни по 6 тисяч доларів: біржа просить повернути їх назад
Stripe в Україні точно буде. Наразі йдуть перемовини,
– сказав урядовець.
За його словами, Мінцифри також працює над тим, щоб розпочати процес перемовин щодо появи платіжної системи PayPal в Україні, адже наразі компанія не планує працювати в нашій державі.
PayPal потрібно заходити в Україну. Я думаю, що це ми дотиснемо обов'язково,
– сказав Федоров.
Зверніть увагу, що частково PayPal працює в Україні – але українці не можуть знімати гроші з рахунків, а лише розплачуватися.
Що відомо про StripeЦе сервіс, який дозволяє компаніям отримувати онлайн-платежі в декількох валютах. Він працює в ЄС, Австралії, США, Канаді, Японії, Гонконзі, Малайзії, Мексиці, Новій Зеландії, Норвегії, Сінгапурі, Швейцарії та Великій Британії.
Які платіжні системи вже працюють в Україні
- Android Pay і Apple Pay. Ці системи дозволяють здійснювати безконтактні платежі. Запрацювали у 2017 та 2018 роках відповідно.
- Payoneer. Це міжнародна система, в якій здійснюють переказі грошей та онлайн-платежі. Схожа до PayPal.
Поділитися новиною