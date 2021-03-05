Курс валют на 5 марта: доллар и евро снова существенно подешевели
На пятницу, 5 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
Источник: НБУ
В пятницу, 5 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,76 гривны, что на 9 копеек меньше, чем 4 марта.
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Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в пятницу оценили в 33,41 гривны, что на 15 копейки меньше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,68 – 27,69 гривны.
- Евро: 32,98 – 33,00 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,68 гривны, продажа – 27,89 гривны.
- Евро: покупка – 33,92 гривны, продажа – 33,73 гривны.
Что будет с курсом доллара к 2024 году
- В бюджете на 2021 год правительство заложило курс доллара на уровне 29,1 гривен.
- В то же время Министерство экономического развития и торговли прогнозирует, что к 2024 году американская валюта, по оптимистическому сценарию, будет стоить 28,8 гривны, а по пессимистическому – 29,7 гривны.
- На курс гривны к доллару прежде всего влияют цены на экспортные и импортные товары, а также привлекательность украинской экономики для иностранных инвесторов.
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