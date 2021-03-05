На пятницу, 5 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

В пятницу, 5 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,76 гривны, что на 9 копеек меньше, чем 4 марта.

Актуально В Украине заработает платежная система Stripe: на очереди PayPal

Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в пятницу оценили в 33,41 гривны, что на 15 копейки меньше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,68 – 27,69 гривны.

Евро: 32,98 – 33,00 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,68 гривны, продажа – 27,89 гривны.

Евро: покупка – 33,92 гривны, продажа – 33,73 гривны.

Что будет с курсом доллара к 2024 году

В бюджете на 2021 год правительство заложило курс доллара на уровне 29,1 гривен.

В то же время Министерство экономического развития и торговли прогнозирует, что к 2024 году американская валюта, по оптимистическому сценарию, будет стоить 28,8 гривны, а по пессимистическому – 29,7 гривны.

На курс гривны к доллару прежде всего влияют цены на экспортные и импортные товары, а также привлекательность украинской экономики для иностранных инвесторов.



Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

Как создать стабильный источник дохода, инвестируя онлайн на финансовых рынках? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex CLub.