На четвер, 5 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У п'ятницю, 5 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,76 гривні. Це на 9 копійок менше, ніж 4 березня.

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Європейська валюта також впала в ціні. Відтак, євро у п'ятницю оцінили в 33,41 гривні, що на 15 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,68 – 27,69 гривні.

Євро: 32,98 – 33,00 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,68 гривні, продаж – 27,89 гривні.

Євро: купівля – 33,92 гривні, продаж – 33,73 гривні.

Що буде з курсом долара до 2024 року

У бюджеті на 2021 рік уряд заклав курс долара на рівні 29,1 гривень.

Водночас Міністерство економічного розвитку та торгівлі прогнозує, що до 2024 року американська валюта, за оптимістичним сценарієм, коштуватиме 28,8 гривні, а за песимістичним – 29,7 гривні.

На курс гривні до долара насамперед впливають ціни на експортні та імпортні товари, а також привабливість української економіки для іноземних інвесторів.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу