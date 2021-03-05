Курс валют на 5 березня: долар та євро знову суттєво подешевшали
На четвер, 5 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело:24 канал
Офіційний курс долара та євро
Джерело: НБУ
У п'ятницю, 5 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,76 гривні. Це на 9 копійок менше, ніж 4 березня.
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Європейська валюта також впала в ціні. Відтак, євро у п'ятницю оцінили в 33,41 гривні, що на 15 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,68 – 27,69 гривні.
- Євро: 32,98 – 33,00 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,68 гривні, продаж – 27,89 гривні.
- Євро: купівля – 33,92 гривні, продаж – 33,73 гривні.
Що буде з курсом долара до 2024 року
- У бюджеті на 2021 рік уряд заклав курс долара на рівні 29,1 гривень.
- Водночас Міністерство економічного розвитку та торгівлі прогнозує, що до 2024 року американська валюта, за оптимістичним сценарієм, коштуватиме 28,8 гривні, а за песимістичним – 29,7 гривні.
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На курс гривні до долара насамперед впливають ціни на експортні та імпортні товари, а також привабливість української економіки для іноземних інвесторів.
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