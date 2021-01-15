Курс валют на 15 січня: долар виріс, а євро опустилося нижче 34
На п'ятницю, 15 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Офіційний курс валют долара та євро за 15 січня
Як повідомляє Нацбанк, у четвер, 15 січня, 1 долар коштує 28 гривень 6 копійок, що на 9 копійок більше, ніж у четвер, 14 січня.
Зверніть увагу Долар має коштувати 11 гривень: The Economist оновив індекс Біг-Мака
Євро навпаки впало у ціні. Одиницю європейської валюти оцінили у 33 гривні 99 копійок, це на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар – 28,05 – 28,07 гривні;
- євро – 33,99 – 34,02 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар: купівля – 28,00 гривні, продаж – 28,24 гривні;
- євро: купівля – 33,87 гривні, продаж – 34,29 гривні.
Прогнози для гривні у 2021
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
Як змінювався курс у 2020
Гривня "увійшла" у 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а "вийшла" з курсом 28,27 гривні. Це падіння майже на 20% відносно долара.
В основному на курс впливали карантинні заходи, ситуація на світових ринках, переговори з МВФ, відставка голови НБУ, продажі аграріїв та бажання нерезидентів вкладатися в ОВДП.
Поділитися новиною