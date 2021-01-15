Курс гривні щодо долара та євро 15 січня на готівковому ринку рухалися в різні сторони. Так, американська валюта трохи піднялись в ціні в порівнянні з попереднім днем, а європейська впала.

Долар у п'ятницю, 15 січня, купували за 28,03 гривні (+3 копійки у порівнянні з четвергом), а продавали – по 28,26 гривні (+2 копійки). Про це свідчать дані сайту finance.ua.

До теми Курс валют на 15 січня: долар виріс, а євро опустилося нижче 34

Євро у вівторок купували за 33,84 гривні (-3 копійки), а продавали по 34,26 гривні (-3 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 15 січня такий:

долар – 28,17 гривні (купівля) і 28,25 гривні (продаж);

євро – 34,05 гривні (купівля) і 34,15 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 15 січня, долар подорожчав на 9 копійок і коштував 28,06 гривні. Євро коштувало 33,99 гривні – на 5 копійок дешевше, аніж попереднього банківського дня.

Прогнози для гривні на 2021 рік

Аналітики Oxford Economics у 2021 році погіршили прогноз курсу української валюти до 28,4 гривні за долар.

У Держбюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.

За прогнозами, що у 2021 році гривня буде на рівні 28,12 одиниці за долар.

Тим часом експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що в 2021 році долар коштуватиме 28,6 гривні.

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