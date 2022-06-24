Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", станом на 23 червня, готівковий курс американського долара в українських банках у середньому коливається на рівні 35,00 гривні за долар при купівлі (без змін). Натомість продають валюту в банках за 35,57 гривні за долар (+ 2 копійки).

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Євро банки купують за 36,63 гривні (+ 2 копійки), а продають в середньому за 37,55 гривні за євро (+ 5 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 35,30 гривні , а продають – за 35,47 гривні , за даними finance.ua.

, а продають – за , за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 37,20 гривні та продаж – 37,40 гривні.

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 35,30 гривні , а продаж – 35,40 гривні.

, а продаж – Євро продають по 37,10 гривні, а купують за 37,30 гривні.

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Міністерство оборони Великої Британії повідомила, що приблизно 15 тисяч російських доларових мільйонерів мають на меті покинути територію держави-агресорки. Виділяють дві фактори, які відіграють важливу роль у цьому процесі:

вплив санкцій Заходу на економіку Росії,

розбіжність з позицією влади щодо війни в Україні.

Також фіксують активну міграцію російських трейдерів зі Швейцарії до ділової столиці ОАЕ. Усе через санкції до яких приєдналася офіційна Женева через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Один із експертів вважає, що ця динаміка може змінити роль Близького Сходу у секторі торгівлі сировиною.

Крім того, перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова повідомила, що окупанти намагаються використати тактику 2014 року щодо обігу української гривні на тимчасово захоплених територіях.

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