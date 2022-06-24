Курс валют в банках

По данным Минфина, по состоянию на 23 июня, наличный курс американского доллара в украинских банках в среднем колеблется на уровне 35,00 гривны за доллар при покупке (без изменений). В то же время продают валюту в банках за 35,57 гривны за доллар (+2 копейки).

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Евро банки покупают за 36,63 гривны (+2 копейки), а продают в среднем за 37,55 гривны за евро (+5 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,30 гривны , а продают – за 35,47 гривны , по данным finance.ua.

, а продают – за , по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,20 гривны и продажа – 37,40 гривны.

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,30 гривны , а продажа – 35,40 гривны .

, а продажа – . Евро продают по 37,10 гривны, а покупают за 37,30 гривны.

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Министерство обороны Великобритании сообщило, что примерно 15 тысяч российских долларовых миллионеров преследуют цель покинуть территорию государства-агрессорки. Выделяют два фактора, играющих важную роль в этом процессе:

влияние санкций Запада на экономику России,

разногласие с позицией власти по войне в Украине.

Также фиксируют активную миграцию российских трейдеров из Швейцарии в деловую столицу ОАЭ. Все из-за санкций к которым присоединилась официальная Женева из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Один из экспертов считает, что эта динамика может изменить роль Ближнего Востока в секторе торговли сырьем.

Кроме того, первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что оккупанты пытаются использовать тактику 2014 года по обороту украинской гривны на временно захваченных территориях.

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