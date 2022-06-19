На фоні цього тисячі російських доларових мільйонерів можуть вже зараз готуватися покинути державу-агресорку, оскільки війна в Україні триває. За даними британської Міноборони, про це свідчить кількість заявок на міграцію.

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Росія втрачає заможних людей

Повідомляють, що йдеться приблизно про 15 тисяч російських мільйонерів. У відомстві зазначили, що потенційний виїзд з країни може бути мотивованим кількома причинами:

особиста опозиція щодо повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну;

вторгнення Росії в Україну; страхи щодо економічного вплину через санкції Заходу проти Росії.

Для держави-агресорки втрата великої кількості заможних людей може лише погіршити її довгострокові економічні перспективи, додають у звіті Міноборони Великої Британії.

Позиція аналітиків

Дані Лондонської консалтингової фірми з питань міграції Henley & Partners збігаються з інформацією від Міноборони. Вони вважають, що до кінця 2022 року Росію можуть покинути 15% всіх жителів з капіталом від 1 мільйона доларів.

Фахівці додають, що потік російських емігрантів у річному розрахунку цьогоріч буде майже на 10 тисяч осіб більшим, ніж у допандемійному 2019 році. За словами глави відділу досліджень New World Wealth Ендрю Амоїлса, протягом останніх 10 років все більше заможних людей покидають Росію і ця тенденція невпинно зростала кожного року. Він також додав такий вид міграції – раннє попередження про проблеми, які чекають на країну у майбутньому.

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