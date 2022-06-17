У тимчасово окупованих регіонах росіяни не просто намагаються ввести в обіг рубль, але й обмежують використання національної валюти України – гривні.

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Яка ситуація з гривнею на тимчасово окупованих територіях

Катерина Рожкова заявила, що це тактика 2014 року. За її словами, держава-агресорка докладає зусилля, аби витіснити українську гривню використовує різні механізми. Зокрема, йдеться про:

заборону використовувати гривню у магазина,

примушують конвертувати українську валюту у рублі.

Перша заступниця глави НБУ наголосила, що дії окупантів на 100% незаконні та суперечать всім міжнародним конвенціям. Як приклад, вона згадала про наступну норму: якщо на тимчасово окупованій території забезпечується обіг валюти цієї території, тобто української гривні, то інша держава не має права запроваджувати свою валюту.

Намагання запровадити рубль на території України – це злочин, який здійснює сьогодні центральний банк Росії,

– підкреслила Катерина Рожкова.

Рожкова додала, що українська сторона повідомляє про ці порушення представникам міжнародних фінансових організацій.

Головний меседж Нацбанку

За словами першої заступниці очільника НБУ, вони закликають українські банки якомога довше продовжувати свою роботу у регіонах, які тимчасово контролює ворог, а також намагаються допомагати їм з цим процесом.

Перш за все йдеться про необхідність надання українським громадянам послуг у банківському секторі. Ключові цілі – створити умови для людей розраховуватися гривнями й не були вимушені переходити на рублі у зв'язку з відсутністю грошей та здатності купувати продукти та необхідні речі.

Головне посилання НБУ – необхідно працювати у тимчасово окупованих регіонах та надавати послуги клієнтам поки для працівників та клієнтів банків немає прямої загрози життю і здоровʼю.

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