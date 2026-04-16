Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 16 апреля торгуется по 43,52 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 2 копейки против 15 апреля. Официальный курс евро составляет 51,27 гривны, следовательно его цена уменьшилась на 6 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 17 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,64 гривны (+12 копеек);

евро – 51,42 гривны (+15 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 16 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,30 гривны , а продажа – по 43,80 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,63 гривны , а продажа – по 43,70 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,96 гривны, а продают – по 43,68 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 16 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51 гривны , а продажа – по 51,75 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,30 гривны , а продажа – по 51,45 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51 гривну, а продают – по 51,70 гривны.

Какая ситуация на валютном рынке?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе курс доллара на наличном рынке Украины будет колебаться в пределах 43,5 – 44,5 гривны.

Стоит отметить, что сейчас там нет дефицита валюты, поэтому спрос остается умеренным – без очередей в обменниках или банках. Ажиотажа не прогнозируют даже несмотря на внешнее напряжение и рост цен.

Правда, по словам банкира, в случае обострения на Ближнем Востоке доллар может укрепиться как защитный актив, зато евро окажется под давлением из-за энергетических и экономических рисков.