Наприкінці тижня Індекс долара США повернувся до негативної динаміки на ринку. Тобто американська нацвалюта слабшає проти офіційних грошових одиниць торгових парнерів США. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара США

Станом на четвер, 4 серпня, Індекс долара зупинився на рівні 105,86, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник знецінився на 0,61%. Початкова позиція Індексу долара була 106,48. Мінімальні та максимальна позиції Індексу долара за рік:

пік Індексу був зафіксований у середині липня 2022 року на рівні 109,29 ;

; тоді як найнижче цей показник за аналогічний період падав до 91,78, за даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют країн, які є основними партнерами офіційного Вашингтона у торгівлі. До цього переліку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Фактор центробанку США та рецесії

1 серпня 2022 року Індекс долара США впав до мінімальної позначки за останній місяць. На його динаміку вплинула поведінка трейдерів, які вирішили скорочувати свої довгі позиції у цій валюті.

Інвестори все частіше говорять, що агресивна монетарна політика американського центробанку наближує економіку до рецесії, повідомляє Reuters. Цікаво, що потенційна рецесія 2022 року може істотно відрізнятися від усіх попередніх досвідів з економічними кризами. Усе через три основних фактори:

потужні позиції корпорацій, які за останні 10 років змогли сформувати своєрідну загальну фінансову подушку на 4 трильйони доларів;

агресивна політика Федерального резерву з метою вгамування інфляції;

стабільний ринок праці у США.

Вплив долара США на глобальну економіку

Долар США у 2022 році показував дуже потужні позиції на ринку. Індекс долара США навіть досягнув свого максимуму. Водночас така динаміка американської нацвалюти негативно впливає на глобальну економіку.

Річ у тому, що ключовою валютою для світової торгівлі є саме долар. Тож результатами такої динаміки можуть бути наступні:

новий удар для світової економіки, яка ще не встигла відновитися після пандемії коронавірусу,

зменшення обсягів інвестицій,

погіршення фінансових умов,

складніший процес виконання державами своїх фінансових зобов'язань.

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