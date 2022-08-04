В конце недели Индекс доллара США вернулся к отрицательной динамике на рынке. То есть, американская нацвалюта ослабевает против официальных денежных единиц торговых партнеров США. Торги продолжаются круглосуточно.
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Актуальные данные по Индексу доллара США
По состоянию на четверг, 4 августа, Индекс доллара остановился на уровне 105,86, согласно данным Yahoo! Finance. С начала торгового дня этот показатель обесценился на 0,61%. Начальная позиция индекса доллара была 106,48. Минимальные и максимальные позиции Индекса доллара за год:
- пик Индекса был зафиксирован в середине июля 2022 года на уровне 109,29;
- тогда как самый низкий этот показатель за аналогичный период падал до 91,78, по данным CNBC.
Фактор центробанка США и рецессии
1 августа 2022 года Индекс доллара США упал до минимальной отметки за последний месяц. На его динамику повлияло поведение трейдеров, решивших сокращать свои длинные позиции в этой валюте.
Инвесторы все чаще говорят, что агрессивная монетарная политика американского центробанка приближает экономику к рецессии, сообщает Reuters. Интересно, что потенциальная рецессия 2022 может существенно отличаться от всех предыдущих опытов с экономическими кризисами. Все из-за трех основных факторов:
- мощные позиции корпораций, которые за последние 10 лет смогли сформировать своеобразную общую финансовую подушку на 4 триллиона долларов;
- агрессивная политика Федерального резерва с целью утоления инфляции;
- стабильный рынок труда в США
Влияние доллара США на глобальную экономику
Доллар США в 2022 году показывал очень мощные позиции на рынке. Индекс доллара США даже достиг своего максимума. В то же время, такая динамика американской нацвалюты негативно влияет на глобальную экономику.
Дело в том, что ключевой валютой для мировой торговли является доллар. Так что результатами такой динамики могут быть следующие:
- новый удар для мировой экономики, еще не успевшей восстановиться после пандемии коронавируса,
- уменьшение объемов инвестиций,
- ухудшение финансовых условий,
- более сложный процесс выполнения государствами своих финансовых обязательств.
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