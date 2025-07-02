Скільки акцій Amazon продав Джефф Безос
Як стало відомо зі звітних документів, засновник та виконавчий голова Amazon Джефф Безос наприкінці червня продав акції компанії на суму майже 737,6 мільйона доларів. За ці гроші він реалізував 3,3 мільйона акцій своєї компанії, пише 24 канал з посиланням на Reuters
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Після продажу у власності Безоса залишається ще близько 905 мільйонів акцій Amazon. При цьому, у 2024 році він уже мільярдер вже продавав папери компанії на суму майже 5 мільярдів доларів.
Хто такий Джефф Безос
Джефф Безос – американський підприємець, засновник та виконавчий голова Amazon. Почав бізнес з онлайн-магазину книг, перетворивши його на найбільший інтернет-рітейлер світу. Також володіє космічною компанією Blue Origin та газетою The Washington Post. Нещодавно Безос одружився з журналісткою Лорен Санчес – церемонія відбулася у Венеції та зібрала безліч зіркових гостей. За даними Forbes, зі статками 234,4 мільярда доларів він займає четверте місце в списку найбагатших людей світу.