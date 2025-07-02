Скільки акцій Amazon продав Джефф Безос

Як стало відомо зі звітних документів, засновник та виконавчий голова Amazon Джефф Безос наприкінці червня продав акції компанії на суму майже 737,6 мільйона доларів. За ці гроші він реалізував 3,3 мільйона акцій своєї компанії, пише 24 канал з посиланням на Reuters

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Після продажу у власності Безоса залишається ще близько 905 мільйонів акцій Amazon. При цьому, у 2024 році він уже мільярдер вже продавав папери компанії на суму майже 5 мільярдів доларів.