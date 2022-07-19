Індекс долара досяг майже 107 у вівторок, 19 липня. Востаннє індекс долара був міцнішим ще у 2002 році, за даними Yahoo!Finance, передає 24 канал.

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Довідка: індекс долара – це співвідношення долара США щодо 6 валют торговельних партнерів країни: євро, єни, фунта стерлінгів, канадського долара, шведської крони і швейцарського франка.

Чому зміцнення долара – проблема для світу

Майже вся світова торгівля зав'язана на американському доларі. Тому його рекордне зміцнення може сильно вдарити по світовій економіці, скоротити інвестиції та погіршити фінансові умови. Аналітики вже стверджують, що долар опинився у петлі.



Доларова петля / Фото Bloomberg

Міцний долар призводить до падіння глобального виробництва. Це своєю чергою зменшує попит на нафту, і ціни падають. Низькі ціни на нафту знижують обсяги глобальної торгівлі. Це створює занепокоєння щодо перспектив глобального росту. А через це інвестори все більше вкладають в долар, як в надійний актив, розганяючи його в ціні ще більше. І так все відбувається по колу знову, доки долар не вибирається з петлі.

"Доларові петлі" вже траплялися в історії. Але Джон Турек, засновник JST Advisors, каже в коментарі Bloomberg, що ця "доларова петля" страшна тим, що невідомо, як з неї вибратися і коли це може трапитися.

Чому долар росте

Американський долар рекордно зміцнюється – ФРС (центробанк США) у боротьбі з інфляцією постійно піднімає відсоткову ставку, яка робить казначейські папери США прибутковішими для інвесторів. Водночас Європу охоплює енергетична криза на фоні вторгнення росії в Україну. Через це євро вперше за 20 років коштував менше, ніж долар. Але ситуація трохи врегулювалася – зараз 1 євро коштує 1,03 долара, за даними Yahoo!Finance

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