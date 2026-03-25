Долар і євро нарешті дешевшають: офіційний курс валют на 26 березня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 26 березня. Долар та євро для українців дещо подешевшали.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 25 березня торгується по 43,92 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 10 копійок проти 24 березня. Офіційний курс євро становить 50,89 гривні, отже його ціна зросла ще на 1 копійку, повідомляє Нацбанк.

А от 26 березня курс валют буде таким:

долар – 43,87 гривні (-5 копійок);

євро – 50,85 гривні (-4 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 25 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,65 гривні , а продаж – по 44,15 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,05 гривні , а продаж – по 44,10 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,65 гривні, а продаж – по 44,17 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 25 березня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,55 гривні , а продаж – по 51,25 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,07 гривні , а продаж – по 51,25 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,96 гривні, а продаж – по 51,35 гривні.

Що може статися в кінці березня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що може стати ознакою останніх днів березня.

За його словами, наприкінці місяця валютний ринок, ймовірно, залишатиметься нестабільним через швидкі різноспрямовані зміни курсу долара.

І хоча щоденні коливання можуть бути доволі відчутними, ближче до завершення торгів значення вирівнюватиметься. Саме завдяки діям Нацбанку вдасться уникнути різких стрибків чи обвалів.