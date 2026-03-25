Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 25 марта торгуется по 43,92 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 10 копеек против 24 марта. Официальный курс евро составляет 50,89 гривны, следовательно его цена выросла еще на 1 копейку, сообщает Нацбанк.

А вот 26 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,87 гривны (-5 копеек);

евро – 50,85 гривны (-4 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 25 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,65 гривны , а продажа – по 44,15 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,05 гривны , а продажа – по 44,10 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,65 гривны, а продажа – по 44,17 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 25 марта был таким: в банках – покупка в среднем была по 50,55 гривны , а продажа – по 51,25 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,07 гривны , а продажа – по 51,25 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,96 гривны, а продажа – по 51,35 гривны.

Что может произойти в конце марта?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что может стать признаком последних дней марта.

По его словам, в конце месяца валютный рынок, вероятно, будет оставаться нестабильным из-за быстрых разнонаправленных изменений курса доллара.

И хотя ежедневные колебания могут быть довольно ощутимыми, ближе к завершению торгов значение будет выравниваться. Именно благодаря действиям Нацбанка удастся избежать резких скачков или обвалов.