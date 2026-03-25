Який курс валют у банках?
На ранок 25 березня курс валют в українських банках пішов вниз порівняно з вівторком, як свідчать дані сайту "Мінфін".
- Купівля долару здійснюється в середньому по 43,65 гривні (-10 копійок), а продаж коштує 44,15 гривні (-9 копійок);
- Євро купується в банках по 50,52 гривні (-15 копійок), а продається – по 51,30 гривні (-7 копійок).
Скільки коштує валюта на чорному ринку?
На чорному ринку вартість долара та євро у середу майже не змінилася порівняно з попереднім днем.
- Купівля долара проходить в середньому по 44,04 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,10 гривні (без змін до вівторка).
- Тоді як купівля євро здійснюється по 51,00 гривні (-1 копійка), а продаж коштує 51,23 гривні (-1 копійка).
Який курс валюти в обмінниках?
Дещо інша ситуація на ранок і в обмінниках України, як показують дані finance.ua.
- Долар в середньому купується по 43,51 гривні (-1 копійка), а продається по 44,17 гривні (-3 копійки);
- Купівля євро 25 березня в обмінниках коштує 50,72 гривні (-7 копійок), водночас продаж проводиться по 51,35 гривні (-7 копійок).
Як на курс валют впливають події у світі?
Наприкінці березня ситуація на валютному ринку, ймовірно, залишатиметься нестійкою. Йдеться насамперед про коливання курсу долара, які можуть бути досить різноспрямованими. Про це в коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
За його словами, частково попит на іноземну валюту стримуватимуть аграрні компанії, які напередодні посівної активно продають валютні надлишки. Водночас на ринок впливають і імпортери енергоресурсів, які потребують значних обсягів валюти для закупівлі пального.
Експерт зазначає, що подальша динаміка значною мірою залежатиме від ситуації на Близькому Сході. Якщо напруга там зменшиться або стане більш прогнозованою, це може стабілізувати нафтовий ринок і сприяти зниженню цін. У такому разі активність українських імпортерів також зменшиться.
Що стосується євро, то, за оцінками Лєсового, ця валюта демонструватиме відносну стабільність. Очікується, що наприкінці місяця курс коливатиметься у вузькому діапазоні – приблизно від 51 до 51,5 гривні.
У Національному банку запевняють, що уважно контролюють ситуацію і за потреби згладжуватимуть різкі курсові коливання. Для цього регулятор має достатній рівень міжнародних резервів.