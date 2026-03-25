Який курс валют у банках?

На ранок 25 березня курс валют в українських банках пішов вниз порівняно з вівторком, як свідчать дані сайту "Мінфін".

Дивіться також 500 доларів це скільки, якщо обмінювати на гривні

Купівля долару здійснюється в середньому по 43,65 гривні (-10 копійок), а продаж коштує 44,15 гривні (-9 копійок);

Скільки коштує валюта на чорному ринку?

На чорному ринку вартість долара та євро у середу майже не змінилася порівняно з попереднім днем.

Купівля долара проходить в середньому по 44,04 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,10 гривні (без змін до вівторка).

Який курс валюти в обмінниках?

Дещо інша ситуація на ранок і в обмінниках України, як показують дані finance.ua.

Долар в середньому купується по 43,51 гривні (-1 копійка), а продається по 44,17 гривн і (-3 копійки);

Як на курс валют впливають події у світі?