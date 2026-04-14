Одна з валют підскочила в ціні: який курс встановив Нацбанк на 15 квітня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 15 квітня. І поки ціна долара не змінилася суттєво, вартість євро підскочина на понад 50 копійок.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 14 квітня торгується по 43,44 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки проти 13 квітня. Офіційний курс євро становить 50,75 гривні, отже його ціна впала на 15 копійок, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Квітень – "вкрай важливий місяць" для долара: яким буде курс валют в Україні

А от 15 квітня курс валют буде таким:

долар – 43,50 гривні (+6 копійок);

євро – 51,33 гривні (+58 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 14 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,25 гривні , а продаж – по 43,77 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,65 гривні , а продаж – по 43,65 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,76 гривні, а продаж – по 43,71 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 14 квітня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,60 гривні , а продаж – по 51,35 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,38 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,73 гривні, а продаж – по 51,48 гривні.

Яким змінюватиметься курс валют далі?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу член правління й директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що найближчим часом тиск на курс зберігатиметься:

через сезонний попит на валюту з боку бізнесу й населення; а також активність міжбанку, де великі угоди можуть спричиняти щоденні коливання.

Якщо ж Нацбанк і надалі поступово зменшуватиме обсяги інтервенцій, ринок частіше балансуватиметься самостійно, а курс валют обійдеться без різких змін.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зауважував, що обсяги інтервенцій регулятора вже поступово повертаються до звичних рівнів. Якщо в березні це було 1 – 1,3 мільярда доларів на тиждень, то в середині квітня очікують близько 700 – 800 мільйонів доларів.