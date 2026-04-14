Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 14 апреля торгуется по 43,44 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 2 копейки против 13 апреля. Официальный курс евро составляет 50,75 гривны, следовательно его цена упала на 15 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 15 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,50 гривны (+6 копеек);

евро – 51,33 гривны (+58 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 14 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,25 гривны , а продажа – по 43,77 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,65 гривны , а продажа – по 43,65 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,76 гривны, а продажа – по 43,71 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 14 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,60 гривны , а продажа – по 51,35 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51 гривну , а продажа – по 51,38 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,73 гривны, а продажа – по 51,48 гривны.

Каким будет меняться курс валют дальше?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в ближайшее время давление на курс будет сохраняться:

из-за сезонного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения; а также активности межбанка, где крупные сделки могут вызывать ежедневные колебания.

Если же Нацбанк и в дальнейшем постепенно будет уменьшать объемы интервенций, рынок чаще будет балансироваться самостоятельно, а курс валют обойдется без резких изменений.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что объемы интервенций регулятора уже постепенно возвращаются к привычным уровням. Если в марте это было 1 – 1,3 миллиарда долларов в неделю, то в середине апреля ожидают около 700 – 800 миллионов долларов.