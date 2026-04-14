Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 14 квітня торгується по 43,44 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки проти 13 квітня. Офіційний курс євро становить 50,75 гривні, отже його ціна впала на 15 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 15 квітня курс валют буде таким:

долар – 43,50 гривні (+6 копійок);

євро – 51,33 гривні (+58 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 14 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,25 гривні , а продаж – по 43,77 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,65 гривні , а продаж – по 43,65 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,76 гривні, а продаж – по 43,71 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 14 квітня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,60 гривні , а продаж – по 51,35 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51 гривні , а продаж – по 51,38 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,73 гривні, а продаж – по 51,48 гривні.

Яким змінюватиметься курс валют далі?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу член правління й директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що найближчим часом тиск на курс зберігатиметься:

через сезонний попит на валюту з боку бізнесу й населення; а також активність міжбанку, де великі угоди можуть спричиняти щоденні коливання.

Якщо ж Нацбанк і надалі поступово зменшуватиме обсяги інтервенцій, ринок частіше балансуватиметься самостійно, а курс валют обійдеться без різких змін.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зауважував, що обсяги інтервенцій регулятора вже поступово повертаються до звичних рівнів. Якщо в березні це було 1 – 1,3 мільярда доларів на тиждень, то в середині квітня очікують близько 700 – 800 мільйонів доларів.