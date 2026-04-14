Який курс валют у банках?

Станом на ранок 14 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,25 гривні (без змін), а продаж по 43,77 гривні (+4 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,65 гривні (+5 копійок), а продаж – по 43,65 гривні (-10 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,76 гривні (-14 копійок), а продають – по 43,71 гривні (+5 копійок).

Яким буде курс валют цього тижня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу член правління й директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що протягом 13 – 17 квітня можливе збереження курсу в близькому до поточного діапазоні.

На користь гривні працюватимуть одразу кілька чинників. Зокрема, Національний банк ще в середині березня залишив облікову ставку на рівні 15%, тож монетарні умови наразі достатньо жорсткі для стримування надмірного попиту на валюту.

Окрім того, міжнародні резерви України сягнули 52 мільярдів доларів, що дає змогу регулятору згладжувати коливання.