Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 14 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,25 гривні (без змін), а продаж по 43,77 гривні (+4 копійки).
- Купівля євро проходить по 50,60 гривні (без змін), а продаж – по 51,35 гривні (+10 копійок).
Дивіться також Звідки береться курс гривні – що таке міжбанк і як він працює
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,65 гривні (+5 копійок), а продаж – по 43,65 гривні (-10 копійок).
- Натомість купівля євро проходить по 51 гривні (+10 копійок), а продаж – по 51,38 гривні (+33 копійки).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,76 гривні (-14 копійок), а продають – по 43,71 гривні (+5 копійок).
- Євро купують по 50,73 гривні (+8 копійок), а продають – по 51,48 гривні (+23 копійки).
Яким буде курс валют цього тижня?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу член правління й директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що протягом 13 – 17 квітня можливе збереження курсу в близькому до поточного діапазоні.
На користь гривні працюватимуть одразу кілька чинників. Зокрема, Національний банк ще в середині березня залишив облікову ставку на рівні 15%, тож монетарні умови наразі достатньо жорсткі для стримування надмірного попиту на валюту.
Окрім того, міжнародні резерви України сягнули 52 мільярдів доларів, що дає змогу регулятору згладжувати коливання.