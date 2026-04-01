У чому суть нової функції "Приватбанку"?

Нова функція "Приватбанку" – це сканер IBAN, тобто, номера рахунку, повідомляє банк.

Читайте також Якщо з картки вкрали гроші – що робити в перші хвилини і чи допоможе поліція

Тепер довгі банківські реквізити непотрібно вводити вручну. Можна просто навести камеру смартфона і розв'язати це питання за декілька хвилин.

Новий інструмент автоматично розпізнає номер рахунку з квитанції, рахунку, виписки або навіть фото з IBAN та миттєво підтягує його у платіжну форму. Це дозволяє не лише заощадити час, а й мінімізувати ризик помилок під час введення рахунків,

– вказує "Приватбанк".

Знайти цю функцію надзвичайно легко. Для цього потрібно скористатися застосунком Приват24.

Важливо! Застосунок необхідно оновити.

Знайти цю функцію можна:

у розділі "Платежі";

потім обрати "За реквізитами";

далі необхідно обрати іконку сканера.

Потрібно розуміти, що ця функція надзвичайно корисна. Вона дозволяє швидше сплатити податки, оплатити комуналку та здійснити майже миттєвий переказ на рахунок ФОП.

Зауважимо, зрозуміти, що IBAN належить фізичній особі підприємцю надзвичайно легко. Деякі шахраї надсилають номер особистого рахунку, сподіваючись, що їх не вирахують. Проте, по факту, усе просто, якщо звернути увагу на 4 цифри після нулів:

2600 – номер, який показує ФОП;

2620 – фізособу, вказує "Приватбанк".

У "Приватбанку" впевнені, що запуск сканера IBAN зробить масові платежі ще швидшими та доступнішими для клієнтів із різним рівнем цифрових навичок та є частиною глобального руху банку у бік "невидимих платежів", коли технологія максимально прибирає зайві дії користувача,

– наголошує банк.

Про які ще можливості "Приватбанку" важливо знати?