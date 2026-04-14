Какие изменения внедрил "Приватбанк"?

Уже с апреля 2026 года через "Приватбанк" можно купить билеты на зарубежные железные дороги, сообщает банк.

Важно! Чтобы купить билеты, нужно зайти в раздел "Транспорт".

Новый сервис в Приват24 ориентирован прежде всего на украинцев, которые из-за войны оказались за границей или часто путешествуют по Европе. Для них покупка билетов на местные поезда часто означает необходимость разбираться с незнакомыми сайтами, иностранными языками и различными правилами перевозчиков,

– сообщает банк.

Сейчас билеты доступны для поездок в таких странах:

Италия;

Швейцария;

Германия;

Словакия;

Австрия;

Чехия;

Польша;

Испания.

Кроме этого, покупать можно билеты на междугородние железнодорожные рейсы, соединяющие с Польшей. Например, к таким направлениям можно отнести Варшаву – Прагу.

Заметим, что новая функция позволяет покупать билеты "понятно". То есть, на украинском языке и с легкой оплатой непосредственно в приложении. К тому же банк предоставляет круглосуточную поддержку.

Важно! Купить билеты можно не только через приложение. Также такая опция доступна онлайн по ссылке.

Напомним, "Приватбанк" также запустил кэшбек для международных переводов. Чтобы его получить, необходимо с 10 апреля по 10 июля 2026 года присоединиться к новой программе, отмечает банк.

Для того чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться на сайте и получить хотя бы один международный перевод на карту ПриватБанка Visa, или осуществить перевод с валютной карты Visa на сумму от 2026 гривен в эквиваленте,

– говорится в сообщении.

