Вартість кукурудзи продовжує падати, оскільки очікують, що у США зберуть рекордний врожай цієї культури. Відповідні дані оприлюднило Міністерство сільського господарства США.

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Фермери у США можуть встановити новий рекорд

Зокрема, очікують, що врожай кукурудзи у цьому сезоні перетне позначку у 15,234 мільярда бушелів. Це перевершує прогнози аналітиків, а також попередній рекорд, який зафіксували у 2016 році з 15,148 мільярда бушелів.

Грудневі ф'ючерси на кукурудзу впали в ціні на 1% до 4,63 долара за бушель (38,7 кілограма), а до цього фіксували спад до 4,61 долара, що стало мінімальним рівнем з кінця грудня 2020 року.

До теми! Кукурудза входить до переліку культур, які активно продає Україна. Цікаво, що наприкінці вересня повідомили, що Китай придбав великий вантаж української кукурудзи. Йдеться про 10 – 12 партій суден у форматі Panamax, які вміщають понад 60 тисяч тонн зерна.

Водночас у компанії Farm Futures додали, що будь-які позитивні новини щодо використання кукурудзи в США потужно впливатимуть на вартість цієї культури протягом наступного місяця.