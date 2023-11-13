Стоимость кукурузы продолжает падать, поскольку ожидается, что в США соберут рекордный урожай этой культуры. Соответствующие данные обнародовало Министерство сельского хозяйства США.

Достойно внимания Основа финансовой грамотности: как проанализировать личный бюджет и почему это важно для каждого

Фермеры в США могут установить новый рекорд

В частности, ожидают, что урожай кукурузы в этом сезоне пересечет отметку в 15,234 миллиарда бушелей. Это превосходит прогнозы аналитиков, а также предыдущий рекорд, который зафиксировали в 2016 году с 15,148 миллиарда бушелей.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу упали в цене на 1% до 4,63 доллара за бушель (38,7 килограмма), а ранее фиксировали спад до 4,61 доллара, что стало минимальным уровнем с конца декабря 2020 года.

К теме! Кукуруза входит в список культур, которые активно продает Украина. Интересно, что в конце сентября сообщили, что Китай приобрел большой груз украинской кукурузы. Речь идет о 10 – 12 партиях судов в формате Panamax, вмещающих более 60 тысяч тонн зерна.

В то же время в компании Farm Futures добавили, что любые положительные новости по использованию кукурузы в США будут сильно влиять на стоимость этой культуры в течение следующего месяца.