Чи існує 200 доларів у світі?

До 7 номіналів, які випускає Федеральна резервна система США, входять 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів, передає 24 Канал з посиланням на The Bureau of Engraving and Printing.

Втім відомо, що до 1968 року в США друкували такі валюти з номіналами, як 500 доларів, 1 тисяча доларів, 5 тисяч доларів та навіть 10 тисяч доларів. Однак валюту з номіналом 200 доларів так і не випустити.

Цікаво! Зазначається, що ці банкноти є законним платіжним засобом й навіть сьогодні їх можна знайти в обігу. Однак більшість таких валют все ж таки перебувають у руках нумізматів та колекціонерів.

Крім того, найбільший номінал, який друкували в США, був на рівні 100 тисяч доларів. Цю валюту не ввели в обіг для населення, втім вона випускалася з 1934 року до 1935 року для проведення внутрішніх операцій між різними банками.



Так виглядала валюта з номіналом 100 тисяч доларів / Скриншот з сайту The Bureau of Engraving and Printing