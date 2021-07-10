Нова битва криптовалют: на яку цифрову монету робить ставку Ілон Маск

Мільярдер та генеральний директор Tesla Ілон Маск, який протягом останніх місяців активно підтримував Dogecoin та ігнорував біткойн та Ethereum, вступає в нову битву криптовалют. Маск знову вирішив зробити ставку на цифрову валюту, яка була створена, як жарт.

Ілон Маск, якого обрали генеральним директором Dogecoin в жартівливому опитуванні в твіттер, попередив про обмеження щодо біткойна та Ethereum, додавши, що ці монети є "повільними з високими витратами".

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Ілон Маск обирає Dogecoin

Маск зазначив, що Doge збільшує швидкість транзакцій базового рівня та мінімізує трансакційні витрати з біржами, які де-факто є вторинним рівнем. Щодо біткойна та Ethereum мільярдер сказав наступне: "вони на шляху до багаторівневої системи транзакцій, але швидкість транзакцій базового рівня низька, тоді як їхня вартість висока".

Є надія, що біткойн за допомогою своєї мережі, орієнтованої на платежі, і недавнього оновлення під назвою Taproot зможе розв'язувати деякі проблеми з масштабуванням, в той час, як Ethereum, друга за величиною криптовалюта у світі, перебуває у розпалі довгоочікуваного оновлення, яке, за прогнозами, буде тривати протягом багатьох років.

Маск, як завжди, повідомив про свої думки щодо криптовалют у твіттер. Цього разу він відповів на допис криптоінвестора Метта Воллеса, який написав, що скоро буде оновлення Dogecoin. На думку прихильника монети-жарту, це допоможе їй стати найпопулярнішою валютою у світі. У травні таку ж ідею пропонував сам Маск. Бізнесмен стверджував, що це допоможе Dogecoin стати валютою Землі та перемогти біткойн.

Що відбувається з Dogecoin

З початку 2021 року вартість Dogecoin побила кілька історичних рекордів. Спочатку ціна зростала на хвилі біржових мемів у січні, пізніше з'явилася безсистемна спільнота на чолі з Ілоном Маском, яка припускала, що врешті-решт криптовалюта-жарт буде конкурувати з біткойном та Ethereum.

Генеральний директор Tesla, який своїми твітами про біткойн та інші віртуальні валюти відштовхнув більшу частину їхніх прихильників, раніше зазначав, що не варто серйозно сприймати його коментарі щодо Doge. Проте, з того моменту він почав набагато активніше підтримувати саме цю цифрову монету.

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Наприклад, він заявляв, що відправить Dogecoin на Місяць з допомогою іншого свого дітища – SpaceX. При цьому Tesla все ще володіє біткойнами вартістю понад 1 мільярд доларів. Виробник електромобілів придбав цифрові монети на початку 2021 року. Далі – більше. Маск зізнався, що особисто володіє Dogecoin.

Протягом кількох останніх тижнів вартість криптовалюти-жарту стрімко падала. Головна причина – непостійні інвестори в пошуках наступного популярного активу втратили інтерес до цієї цифрової монети. Ще одна істотна зміна – ціна Dogecoin не змінилася відразу після твіта Ілона Маск. Хоча раніше дописи мільярдера регулярно ставали причиною істотних змін на крипторинку. За останній місяць ця цифрова монета подешевшала на 30%, але її падіння пришвидшилося після появи нової криптовалюти під назвою Tiger King. Ця монета злетіла в ціні відразу на 1000%.