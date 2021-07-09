За даними Bloomberg Billionaires Index, капітал очільника компанії CATL зріс до 49,5 мільярда доларів. Тоді як статки "батька" китайського гіганта Alibaba Джека Ма оцінюють у 48,1 мільярда доларів.

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Успіх Цзена Юйцюня – це останній доказ того, що нове покоління китайських багатіїв заробляє мільярди завдяки буму екологічно чистої енергії. Увага інвесторів прикута до активів таких компаній, як CATL, яка є головним постачальником Tesla, оскільки Китай є лідером з продажу електрокарів у світі. Крім того, Пекін має амбітну мету – досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року.

Раніше в рейтингу мільярдерів домінували магнати, які працюють у сфері нерухомості, а потім – підприємці зі сфери технологій. Тепер ми бачимо більше в новому енергетичному секторі. Як лідер галузі з виробництва акумуляторних батарей для електромобілів, CATL отримає найбільшу вигоду від досягнення мети щодо викидів вуглецю,

– заявив Хао Гао, директор Глобального дослідницького центру сімейного бізнесу NIFR Університету Цінхуа.

Представники CATL відмовилися коментувати інформацію щодо капіталу Цзена Юйцюня. Однак, він не єдиний, хто отримує вигоду від злету компанії. Віцеголова CATL Хуан Шилін має на своїх рахунках понад 21 мільярд доларів. Статки ще одного топменеджера компанії – Лі Піна – оцінюють у 8,5 мільярда доларів.

CATL – лідер ринку

Компанія 53-річного бізнесмена менше ніж за 10 років стала лідером у світі з виробництва елементів акумуляторів для електрокарів. Згідно з даними SNE Research, світові продажі акумуляторів для електромобілів зросли більше ніж вдвічі за перші п'ять місяців 2021 року у порівняння з минулим роком. При цьому на CATL припадає найбільша частка ринку – 31,2%. Китайська асоціація легкових автомобілів повідомила, що продажі нового виду автівок у країні виросли на 9,8% у 2020 році до 1,1 мільйона одиниць.

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Експерти Bloomberg прогнозують, що глобальне зростання продажів гіганта й надалі буде продовжуватися завдяки вигоді від ефекту масштабу, стабільній базі клієнтів та конкурентності у витратах на постачання. З моменту виходу CATL на біржу у Шеньчжень у 2018 році акції компанії зросли в ціні більше ніж у 20 разів. Лише з початку поточного року цінні папери китайського гіганта подорожчали на 55%. Для такого стрімкого зростання є кілька причин:

нова хвиля попиту на електромобілі,

"зелена" політика держав,

зменшення витрат.

Ефект масштабу Це зміна витрат виробництва на одиницю продукції в результаті збільшення обсягів виробництва. Розглядається в довгостроковому періоді.

Крім Tesla клієнтами CATL є BMW AG та Volkswagen AG. За даними Yahoo!Finance, зараз акції CATL коштують майже 546 доларів за актив. У п'ятницю ціна впала на 2,4%.

Актуальна ціна акцій CATL на біржі / Інфографіка Yahoo!Finance

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