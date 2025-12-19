Що відомо про виплати на Маршаллових островах?
Перші виплати уже були здійснені. Це сталося в кінці листопада, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Щоквартальні виплати у розмірі 200 доларів США пропонуватимуться через стейблкоїн або традиційну валюту в рамках схеми, розробленої для полегшення тиску на вартість життя в тихоокеанській країні,
– зазначає видання.
Зараз відомо, що листопадові виплати можна було отримати:
- на рахунок у банку;
- чеком;
- через цифровий гаманець криптою.
Наразі ухвалено, що ця допомога складатиме:
- 200 доларів щоквартально;
- або ж 800 доларів – за рік.
Що відомо про схему UBI:
- вона фінансується трастовим фондом, який створений завдяки угоді з США;
- таким чином, Маршаллові острови отримують часткову компенсацію за ядерні випробовування.
Зверніть увагу! Наразі фонд має активи на суму понад 1,3 мільярда доларі. США мають виділити ще 500 мільйонів – до 2027 року.
Який стейблкоїн використовують на Маршаллових островах?
Влада Маршаллових островів наразі використовує стейблкоїн USDM1. Він прив'язаний саме до американського долара, повідомляє СoinDesk.
USDM1 – це суверенний облігаційний папір, номінований у доларах США, повністю забезпечений короткостроковими казначейськими векселями США. Облігація розповсюджується через платформу Stellar Disbursement,
– наголошує видання.
Важливо! Гроші, в цьому випадку, надходять на спеціальний цифровий гаманець, створений урядом – Lomalo.
Що важливо знати про Маршаллові острови?
Маршаллові острови це архіпелаг у Тихому океані. Він знаходиться недалеко від Австралії. Згідно з останніми даними, там проживає приблизно – 42 000 людей.
Міністр фінансів Маршаллових Островів Девід Пол сказав, що вказані виплати є частиною системи соціального захисту. Річ у тім, що зараз країна стикається із низкою проблем. Зокрема, зростанням цін та зменшенням кількості населення.