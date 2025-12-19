Що відомо про виплати на Маршаллових островах?

Перші виплати уже були здійснені. Це сталося в кінці листопада, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Читайте також Зовсім не готуються до миру: росіяни розповіли скільки витратили на війну у 2025 році

Щоквартальні виплати у розмірі 200 доларів США пропонуватимуться через стейблкоїн або традиційну валюту в рамках схеми, розробленої для полегшення тиску на вартість життя в тихоокеанській країні,

– зазначає видання.

Зараз відомо, що листопадові виплати можна було отримати:

на рахунок у банку;

чеком;

через цифровий гаманець криптою.

Наразі ухвалено, що ця допомога складатиме:

200 доларів щоквартально;

або ж 800 доларів – за рік.

Що відомо про схему UBI:

вона фінансується трастовим фондом, який створений завдяки угоді з США;

таким чином, Маршаллові острови отримують часткову компенсацію за ядерні випробовування.

Зверніть увагу! Наразі фонд має активи на суму понад 1,3 мільярда доларі. США мають виділити ще 500 мільйонів – до 2027 року.

Який стейблкоїн використовують на Маршаллових островах?

Влада Маршаллових островів наразі використовує стейблкоїн USDM1. Він прив'язаний саме до американського долара, повідомляє СoinDesk.

USDM1 – це суверенний облігаційний папір, номінований у доларах США, повністю забезпечений короткостроковими казначейськими векселями США. Облігація розповсюджується через платформу Stellar Disbursement,

– наголошує видання.

Важливо! Гроші, в цьому випадку, надходять на спеціальний цифровий гаманець, створений урядом – Lomalo.

Що важливо знати про Маршаллові острови?