Що відомо про виплати на Маршаллових островах?

Перші виплати уже були здійснені. Це сталося в кінці листопада, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Читайте також Зовсім не готуються до миру: росіяни розповіли скільки витратили на війну у 2025 році

Щоквартальні виплати у розмірі 200 доларів США пропонуватимуться через стейблкоїн або традиційну валюту в рамках схеми, розробленої для полегшення тиску на вартість життя в тихоокеанській країні,
– зазначає видання.

Зараз відомо, що листопадові виплати можна було отримати:

  • на рахунок у банку;
  • чеком;
  • через цифровий гаманець криптою.

Наразі ухвалено, що ця допомога складатиме:

  • 200 доларів щоквартально;
  • або ж 800 доларів – за рік.

Що відомо про схему UBI:

  • вона фінансується трастовим фондом, який створений завдяки угоді з США;
  • таким чином, Маршаллові острови отримують часткову компенсацію за ядерні випробовування.

Зверніть увагу! Наразі фонд має активи на суму понад 1,3 мільярда доларі. США мають виділити ще 500 мільйонів – до 2027 року.

Який стейблкоїн використовують на Маршаллових островах?

Влада Маршаллових островів наразі використовує стейблкоїн USDM1. Він прив'язаний саме до американського долара, повідомляє СoinDesk.

USDM1 – це суверенний облігаційний папір, номінований у доларах США, повністю забезпечений короткостроковими казначейськими векселями США. Облігація розповсюджується через платформу Stellar Disbursement,
– наголошує видання.

Важливо! Гроші, в цьому випадку, надходять на спеціальний цифровий гаманець, створений урядом – Lomalo.

Що важливо знати про Маршаллові острови?

  • Маршаллові острови це архіпелаг у Тихому океані. Він знаходиться недалеко від Австралії. Згідно з останніми даними, там проживає приблизно – 42 000 людей.

  • Міністр фінансів Маршаллових Островів Девід Пол сказав, що вказані виплати є частиною системи соціального захисту. Річ у тім, що зараз країна стикається із низкою проблем. Зокрема, зростанням цін та зменшенням кількості населення.