На що вплине зростання ПДВ в Росії?

Наразі в Росії лише зростає бюджетний дефіцит. Імовірно, ця тенденція триватиме і далі, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання "The Moscow Times".

Читайте також Криза на щонайменше 2 десятиліття: Москва опублікувала новий прогноз бюджету

Зауважимо, що дефіцит бюджету Росії цьогоріч буде більшим ніж очікувалось. Згідно з прогнозами, він сягне 5,7 трильйона рублів.

Попри намагання Кремля закрити бюджетний дефіцит через підвищення ПДВ, ситуація може кардинально погіршитись, повідомляє СЗРУ.

Компанія ONUR GROUP прагне забезпечити Україні енергетичну незалежність, тому інвестує 450 мільйонів доларів в сонячні та вітрові електростанції, завдяки яким до 2030 року вдасться генерувати понад 690 МВт енергії.

Адже результатом зростання податку стануть:

посилення інфляційного тиску;

зменшення надходжень від акцизів та мит через зниження рівня внутрішнього попиту;

зниження доходів підприємств.

Це (зростання ПДВ – 24 Канал) підвищить вартість державних запозичень: Мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи,

– повідомила розвідка.

До того ж, імовірно, що саме через підвищення ПДВ, Центробанку Росії доведеться утримувати високу облікову ставку. Це триватиме, як мінімум, декілька кварталів.

Окрім цього, попередні розрахунки уже показали "провал" такого рішення. Адже доходи від ПДВ в Росії будуть менші на 6,1 мільярда доларів ніж очікувалось.

Важливо! Після підвищення, ПДВ в Росії буде одним з найбільших у світі.

Що відбувається в економіці Росії зараз?