Як у Росії контролюватимуть крипторинок?

Нові правила вбудовують криптовалютний ринок у жорстку систему валютного та фінансового нагляду, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Згідно з документом, цифрові валюти та стейблкоїни визнаються валютними цінностями. Їх дозволяється купувати й продавати, проте розплачуватися ними на території Росії заборонено, що закріплює монополію рубля у внутрішньому обігу. Так криптоактиви остаточно позбавили будь-якої функції альтернативних грошей.

Обіг криптовалют дозволяється виключно через контрольованих посередників – біржі, брокерів і довірчих керуючих. Для депозитаріїв та обмінників запроваджується окремий режим регулювання.

Концепція також вводить жорстку класифікацію інвесторів. "Кваліфіковані" учасники ринку отримують відносну свободу дій, за винятком операцій з анонімними криптовалютами. "Некваліфіковані" інвестори обмежуються переліком найбільш ліквідних активів і лімітом у 300 тисяч рублів на рік.

Хоча транскордонні операції дозволені, (перекази за межі Росії), це обов’язково треба декларувати перед податковими органами.

У підсумку запропонована модель не лібералізує ринок цифрових активів, а консервує його в межах жорсткого контролю. Посилення бар’єрів й обмеження для інвесторів стримуватимуть легальний внутрішній попит і можуть лише зміцнити нелегальні канали обігу криптовалют у Росії,

– повідомили у розвідці.

Новини ринку криптовалют у світі