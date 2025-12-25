Як у Росії контролюватимуть крипторинок?
Нові правила вбудовують криптовалютний ринок у жорстку систему валютного та фінансового нагляду, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Дивіться також Подарунок для росіян під ялинку: Путін ухвалив важливі зміни
Згідно з документом, цифрові валюти та стейблкоїни визнаються валютними цінностями. Їх дозволяється купувати й продавати, проте розплачуватися ними на території Росії заборонено, що закріплює монополію рубля у внутрішньому обігу. Так криптоактиви остаточно позбавили будь-якої функції альтернативних грошей.
Обіг криптовалют дозволяється виключно через контрольованих посередників – біржі, брокерів і довірчих керуючих. Для депозитаріїв та обмінників запроваджується окремий режим регулювання.
Концепція також вводить жорстку класифікацію інвесторів. "Кваліфіковані" учасники ринку отримують відносну свободу дій, за винятком операцій з анонімними криптовалютами. "Некваліфіковані" інвестори обмежуються переліком найбільш ліквідних активів і лімітом у 300 тисяч рублів на рік.
Хоча транскордонні операції дозволені, (перекази за межі Росії), це обов’язково треба декларувати перед податковими органами.
У підсумку запропонована модель не лібералізує ринок цифрових активів, а консервує його в межах жорсткого контролю. Посилення бар’єрів й обмеження для інвесторів стримуватимуть легальний внутрішній попит і можуть лише зміцнити нелегальні канали обігу криптовалют у Росії,
– повідомили у розвідці.
Новини ринку криптовалют у світі
Bitcoin залишається лідером криптовалют з ринковою капіталізацією, а Ethereum займає друге місце. У десятку лідерів за ринковою капіталізацією також входять Tether, XRP, BNB, Solana, USDC, TRON, Dogecoin та Cardano.
Республіка Маршаллові острови запустила програму універсального базового доходу в криптовалюті, з виплатами у 200 доларів США щоквартально. Фінансування програми здійснюється через трастовий фонд, створений за угодою з США.
Китай став одним із лідерів з майнінгу біткойна, попри заборону 4 роки тому, завдяки дешевій електриці та зростанню кількості дата-центрів. Китай повернувся на третє місце на світовому ринку майнінгу з часткою 14%.
Дональд Трамп заявив про намір перетворити США на криптостолицю світу, щоб випередити Китай. Трамп оголосив про початок роботи з розвитку криптогалузі.