Что важно знать о полезных ископаемых Украины?

Как показывает статистика, самой богатой является именно Донецкая область. Ресурсы этого региона имеют совокупную стоимость примерно – 3,8 триллиона долларов, сообщает Forbes.

Как показывают Данные Института Геологии, в частности, в Донецкой области значительные запасы:

каменного угля;

доломита;

известняков;

сурьмяно-ртутных руд;

огнеупорных глин и так далее.

На втором месте по общей стоимости полезных ископаемых – Днепропетровская область. Там разного рода залежи на примерно – 3,5 триллиона долларов. Несколько меньше и объемы на Луганщине, тамошние "сокровища" оценивают в 3,2 триллиона долларов.

Если брать Украину в целом, то ситуация такова:

на украинской территории можно найти более 111 миллиардов тонн полезных ископаемых;

вместе их стоимость составляет почти – 14,8 триллиона долларов.

Интересно, что "основой" полезных ископаемых Украины считают каменный уголь. Ведь именно он обеспечивает примерно – 62% от общей стоимости. Доля железной руды, например, составляет – 14%

Что еще важно знать о полезных ископаемых Украины?