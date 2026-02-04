Что важно знать о полезных ископаемых Украины?
Как показывает статистика, самой богатой является именно Донецкая область. Ресурсы этого региона имеют совокупную стоимость примерно – 3,8 триллиона долларов, сообщает Forbes.
Как показывают Данные Института Геологии, в частности, в Донецкой области значительные запасы:
- каменного угля;
- доломита;
- известняков;
- сурьмяно-ртутных руд;
- огнеупорных глин и так далее.
На втором месте по общей стоимости полезных ископаемых – Днепропетровская область. Там разного рода залежи на примерно – 3,5 триллиона долларов. Несколько меньше и объемы на Луганщине, тамошние "сокровища" оценивают в 3,2 триллиона долларов.
Если брать Украину в целом, то ситуация такова:
- на украинской территории можно найти более 111 миллиардов тонн полезных ископаемых;
- вместе их стоимость составляет почти – 14,8 триллиона долларов.
Интересно, что "основой" полезных ископаемых Украины считают каменный уголь. Ведь именно он обеспечивает примерно – 62% от общей стоимости. Доля железной руды, например, составляет – 14%
Что еще важно знать о полезных ископаемых Украины?
Сейчас значительная часть украинских ископаемых находится на ТОТ. То есть, Украина не имеет возможности их добывать и реализовывать. Соответственно, эти запасы не используются для улучшения экономики страны.
На украинской территории много золота. Суммарные запасы, потенциально, составляют – 3 тысячи тонн. Наибольшая доля этого драгоценного металла находится в зоне "Украинского щита".