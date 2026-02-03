Що впливає на ціну нафти зараз?
Імовірно, попит на нафтовому ринку зросте у березні та квітні, повідомляє Reuters.
Це вплине на ціни на нафту. Наразі ж основним фактором є взаємодія Ірану та США.
Важливо! Ці країни мають відновити переговори, щодо ядерної програми у п'ятницю.
Нестабільна цінова динаміка нафти, що спостерігалася протягом останніх чотирьох тижнів, була зумовлена фактором геополітичної премії за ризик, пов'язаним з експансіоністською зовнішньою політикою нинішньої адміністрації США, особливо з періодичними загрозами щодо Ірану,
– наголосив старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг.
Конфлікт між США та Іраном загострився раніше. Зокрема, для застереження американського керівництва, Трамп відправив американські сили на Близький Схід. Силовий удар мав відбутися у випадку, якщо Тегеран поновить ядерну програму.
Окрім цього:
- ОПЕК+ ухвалила рішення поставити на паузу збільшення видобутку ще й у березні. Нагадаємо, така ситуація триває з січня.
- Відбулося зміцнення долара після відчутного падіння.
Також на ринок нафти впливають домовленості США та Індії. Між Трампом та Моді відбулися переговори телефоном, щодо купівлі російської нафти.
Трамп оголосив про угоду в соціальних мережах після телефонної розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, зазначивши, що Індія погодилася купувати нафту у США та, можливо, у Венесуели,
– вказало видання.
Зверніть увагу! США вирішили знизити тарифи через позицію Індії.
Які сьогодні ціни на нафту?
Вартість нафти визначається, залежно від марки, повідомляє ресурс Trading Economics. Наразі ситуація така:
- Нафта марки Brent коштує – 66,88 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 62,69 долара за барель.
- Російська Urals – 53,26 долара за барель
Що ще відомо про домовленості Індії та США?
Трамп вказав, що Індія готова відмовитись від російської нафти. Саме за це США і знизять тарифи.
Кремль зазначив, що з Делі не надходило жодних повідомлень про припинення закупівель нафти. Та й сам Моді не розповідав про такий намір.