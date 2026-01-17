Які корисні копалини є важливими для економіки України?

Ще влітку 2025 року Кабмін затвердив документ з переліком корисних копалин, що мають стратегічне та критичне значення для економіки країни. Крім того, в документі зазначалися ще й родовища корисних копалин, передає 24 Канал з посиланням на Постанову № 845.

Читайте також Протести в Ірані й погрози Трампа: що буде з цінами на нафту та чи постраждає Росія

Таким чином, до списку стратегічних корисних копали входять 11 елементів, зокрема уран, титан, цирконій, мідь, стронцій, нікель тощо. А до критичних корисних копалин – 28 елементів, а саме рідкоземельні руди, літій, індій, цезій, олово, ванадій, галій, індій та інші.

Як повідомляють в Спілці геологів України, ця резолюція покращує інвестиційний клімат України щодо сфери надрокористування.

Зверніть увагу! Відповідно до постанови, як стратегічні, так і інші корисні копалини, для яких немає заміни, а ризик перебоїв постачання для них є занадто високий, класифікуються як критично важливі.

Які мінерали потенційно мають перспективи для видобутку?

Ще у 2023 році у науковому дослідженні, яке було підготовлене за участю Державної комісії України із запасів корисних копалин, йшлося про те, що до високоперспективних мінералів, які є в надрах України, входять рідкісні землі, скандій, германій, графіт, п'єзокварц тощо.

Наразі копалини мають вже підтверджені обсяги покладів, але не розробляються або ж розробляються, втім доволі мало.

Натомість щодо родовищ, то за даними CEOBS найціннішими є 37 критично важливих, частина серед яких багата на такі корисні копалини:

Бирзулівське родовище (поблизу села Коробчине, Кіровоградська область) – відомо про поклади ільменітових руд, є частиною більшого титанового родовища.

Ділянка "Гайдарівський прояв" (околиці села Гайдари, Чугуївський район, Харківська область) – знайдені титанові та цирконієві руди.

Ділянка "Железняки" (Житомирський район) – є поклади нікелю, кобальту, платини та паладію.

Ділянка "Підлісна" (Житомирська область) – відомо про титан та цирконій.

Карнаухівське родовище (околиці села Миколаївка, Дніпровський район, Дніпропетровська область) – поклади кобальту та нікелю.

Корчаківська ділянка (околиці села Мала Корчаківка, Сумський район, Сумська область) – родовище титанових та цирконієвих руд.

Мазуровське родовище (Волноваський район, Донецька область) – містить нефелінові руди, поклади цирконію, танталу, ніобію й інших рідкоземельних елементів.

Як Росія використовуватиме окуповані території України?