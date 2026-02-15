Немає чим платити за комуналку: де шукати допомогу

Платити за комунальні послуги – обов'язок кожного громадянина. Однак у кризових ситуаціях не завжди є така можливість, тоді потрібно шукати варіанти де знайти гроші, або як законно зменшити вартість використаних послуг.

Що робити, якщо немає чим платити за комуналку?

Про те, які бувають ситуації з комунальними послугами та як вирішити питання щодо їх оплати, йдеться в матеріалі каналу "Ми-Україна".

Дивіться також Не проґавте дедлайн: до якого числа слід сплатити комуналку

За індивідуальних умов бувають різні ситуації. Але завеликі чи несправедливі нарахування, за які люди не можуть заплатити – найпоширеніша проблема.

Передусім варто переконатися, який борг ви маєте. Перевірити останні нарахування, щоб побачити цілісну картину. Так, можна звернутися до банку, де зазвичай оплачували комуналку, зайти в особистий кабінет на ресурсі, що надає комунальну послугу. Можна також звернутися до відділення Укрпошти, якщо зазвичай оплачували послуги там.

Після цього залежно від ситуації шукаємо рішення.

Якщо борг дуже великий і ви не сплачували комунальні протягом тривалого часу – можна оформити реструктуризацію боргу. Іншими словами це укладення договору з постачальним комунальної послуги на так звану розстрочку до 5 років. Тоді заборгування поділять на відповідний термін часу і борг вдасться закрити з меншим ударом для власного гаманця.

Важливо! Після оформлення реструктуризації платити за комунальні послуги в поточні місяці – обов'язково.

Ще один варіант – оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги та перевірка, чи можете ви податись на певний вид пільг. Якщо вдасться оформити одну з послуг додатково до реструктуризації боргу – потрібно бути пильним. Адже за умови, якщо ви пропустили 3 комунальні платежі за поточні місяці субсидію або пільги заблокують.

Зверніть увагу! Дотримання дедлайнів оплати – визначальна річ, яка допоможе погасити борг.

Бувають випадки, коли в платіжках отримуємо захмарні суми за послуги, якими насправді не користувались. Це вирішується через суд, можна оскаржити неправомірне нарахування виплат. Або ж звернутися до мережі надання послуг і попросити про перерахунок квитанцій.

за послуги, якими насправді не користувались. Це вирішується через суд, можна оскаржити неправомірне нарахування виплат. Або ж звернутися до мережі надання послуг і попросити про перерахунок квитанцій. Водночас суд може звільнити людину від сплати боргів. Йдеться про ситуації, з невідповідним нарахуванням та визнанням банкрутсва.

Які є альтернативні рішення, коли немає чим платити за комунальні послуги?

Один із варіантів, якщо борг не дуже великий, або вам не вистачає на оплату зовсім трохи – знайти гроші. Позичити у друзів, рідних, взяти в кредит – аби не мати проблем із комунальними послугами вдома.

Зауважте! За тривалу й регулярну несплату комунальних можуть відключити надання послуг.

Однак такий варіант працює виключно тоді, коли ви можете розрахувати можливості – бачите, що сума невелика і ви легко зможете її повернути.

У мережі також радять бути заощадливими. Можливо, ви користуєтесь наданими послугами неекономно, тоді в рахунках з'являються захмарні значення.

Вимкнути світло, коли йдете в іншу кімнату або замінити лампочки на енергоощадні – це одні з небагатьох варіантів, як без особливого обмеження почати економити. Варто лише бути вдумливими.

У яких випадках можна не платити за комуналку під час війни?

В інтерв'ю УНІАН адвокатка Марія Конрадій розповіла, що законодавство визначає деякі категорії людей, які можуть не платити за комунальні послуги й це буде законно.

Так, за постановою Кабміну, нарахування плати за житлові послуги не здійснюється, якщо житло знищене або є непридатним унаслідок бойових дій.

Проте це потрібно засвідчити та звернутись до оператора системи, інакше – виплати продовжать нараховувати. Автоматично анулювати нарахування комуналки не можуть, навіть якщо житла фактично немає.

Водночас якщо послуга не надавалась – люди не повинні платити за неї. Це особливо актуально цієї зими, коли внаслідок обстрілів деяких комунальних послуг не було протягом тривалого часу.

Однак тут теж власникам доведеться самостійно підтверджувати, що світла, газу чи тепла не було. Тільки тоді відбудеться окрема перевірка і згодом клієнта звільнять від сплати послуг за період відсутності.

Що відомо про лічильники та вартість комунальних послуг у 2026 році?

За перевірку квартирних лічильників треба платити споживачам. Однак йдеться не про всіх. Правило стосується лише тих, кому необхідна повірка.

Нині зміна тарифів на комуналку не планується. Наприклад, від 2024 року уряд встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію. Це пов'язано із воєнним станом і є своєрідною поступкою для споживачів.