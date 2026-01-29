Якими будуть ціни на світло найближчим часом?

Тому тарифи на світло залишаться чинними до 30 квітня 2026 року, про прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

До цієї дати українці платитимуть за електроенергію 4,32 гривні за 1 кіловат-годину.

Але зекономити матимуть можливість українці з двозонними лічильниками. Річ у тім, що денний тариф (з 7:00 до 23:00) дійсно становите 4,32 гривні за кіловат-годину для всіх, але нічний тариф (з 23:00 до 7:00) буде знижений до 2,16 гривні за кіловат-годину.

Тризонні лічильники теж дають деякі знижки. Для їхніх власників ціни на електрику є такими:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривні за кіловат-годину; з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, а також з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину; з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Також уряд зберіг пільгову ціну для споживачів з електроопаленням – за обсяг споживання до 2 тисячі кіловат-годину на місяць доведеться заплатити 2,64 гривні за кіловат-годинку, а за споживання понад встановленого ліміту ціна – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Водночас зростуть тарифи на світло, яке вироблене з відновлюваних джерел, для енергетичних кооперативів та приватних домогосподарств. Про це пише ligazakon.

Найвища ставка – це 893,49 гривні за кіловат-годину. Але це без урахування податку на додану вартість.

Ціни залежать від джерела енергії, тобто сонце, вітер тощо.

Важливо! Однак ці зміни жодним чином не пов'язані з тарифом для побутових споживачів в Україні.

Що ще слід знати про комуналку в Україні?