Чи мають українці самостійно платити за повірку лічильників?

У загальному випадку витрати на повірку квартирних лічильників покладаються саме на споживачів, пише Українське радіо.

Цікаво Компенсації за газ для пенсіонерів: хто може отримати пільги у 2026 році

Чинне законодавство у сфері житлово-комунальних послуг виходить із принципу, що прилад обліку, встановлений безпосередньо у квартирі, перебуває у зоні відповідальності власника житла або користувача послуги. Відповідно, саме споживач зазвичай організовує проведення повірки та оплачує її вартість.

Довідково: Повірка лічильника це обов’язкова метрологічна процедура, яка підтверджує, що лічильник коректно вимірює обсяг використаних ресурсів: води, газу або тепла.

Водночас існують окремі ситуації, коли правила можуть відрізнятися.

Наприклад, якщо прилад обліку є частиною загальнобудинкової системи або був встановлений у межах централізованих програм постачальника чи місцевої влади. У таких випадках питання фінансування повірки може регулюватися окремими договорами або місцевими рішеннями.

Зверніть увагу! Фахівці радять уважно перевіряти умови договору з постачальником комунальних послуг або уточнювати ці питання в управителя будинку. Це дозволить заздалегідь зрозуміти, хто саме відповідає за технічне обслуговування лічильника і чи доведеться оплачувати повірку самостійно.

Для чого потрібна повірка лічильника?

Річ у тім, що з часом будь-який прилад обліку зношується, що може впливати на точність показників. Якщо перевірку не пройти у встановлені строки, постачальник послуг має право не враховувати показники такого лічильника під час розрахунків, пишуть Чернівціводоканал.

У такому випадку нарахування можуть здійснюватися за нормативами споживання. Як правило, вони розраховані з урахуванням середніх або навіть максимальних показників використання ресурсів, тому фактична сума у платіжках може бути вищою, ніж при оплаті за реальними показниками лічильника.

Що ще треба знати про повірку лічильника?