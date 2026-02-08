Чи мають українці самостійно платити за повірку лічильників?
У загальному випадку витрати на повірку квартирних лічильників покладаються саме на споживачів, пише Українське радіо.
Цікаво Компенсації за газ для пенсіонерів: хто може отримати пільги у 2026 році
Чинне законодавство у сфері житлово-комунальних послуг виходить із принципу, що прилад обліку, встановлений безпосередньо у квартирі, перебуває у зоні відповідальності власника житла або користувача послуги. Відповідно, саме споживач зазвичай організовує проведення повірки та оплачує її вартість.
Довідково: Повірка лічильника це обов’язкова метрологічна процедура, яка підтверджує, що лічильник коректно вимірює обсяг використаних ресурсів: води, газу або тепла.
Водночас існують окремі ситуації, коли правила можуть відрізнятися.
Наприклад, якщо прилад обліку є частиною загальнобудинкової системи або був встановлений у межах централізованих програм постачальника чи місцевої влади. У таких випадках питання фінансування повірки може регулюватися окремими договорами або місцевими рішеннями.
Зверніть увагу! Фахівці радять уважно перевіряти умови договору з постачальником комунальних послуг або уточнювати ці питання в управителя будинку. Це дозволить заздалегідь зрозуміти, хто саме відповідає за технічне обслуговування лічильника і чи доведеться оплачувати повірку самостійно.
Для чого потрібна повірка лічильника?
Річ у тім, що з часом будь-який прилад обліку зношується, що може впливати на точність показників. Якщо перевірку не пройти у встановлені строки, постачальник послуг має право не враховувати показники такого лічильника під час розрахунків, пишуть Чернівціводоканал.
У такому випадку нарахування можуть здійснюватися за нормативами споживання. Як правило, вони розраховані з урахуванням середніх або навіть максимальних показників використання ресурсів, тому фактична сума у платіжках може бути вищою, ніж при оплаті за реальними показниками лічильника.
Що ще треба знати про повірку лічильника?
В Україні перевірка справності лічильників є обов’язковою вимогою, закріпленою у нормативних документах. Для більшості побутових приладів обліку перевірку потрібно проходити приблизно раз на 4 роки. Для газових лічильників цей період може відрізнятися, зазвичай від 2 до 8 років залежно від моделі та технічних характеристик.
Дізнатися, коли саме потрібно проходити повірку, можна у паспорті лічильника, у платіжних документах, на пломбі приладу або безпосередньо у постачальника послуг. Сама перевірка зазвичай займає до кількох днів і в середньому триває приблизно до 5 діб.