Что делать, если нечем платить за коммуналку?

О том, какие бывают ситуации с коммунальными услугами и как решить вопрос по их оплате, говорится в материале канала "Мы-Украина".

Смотрите также Не пропустите дедлайн: до какого числа следует оплатить коммуналку

При индивидуальных условиях бывают разные ситуации. Но слишком большие или несправедливые начисления, за которые люди не могут заплатить – самая распространенная проблема.

Прежде всего стоит убедиться, какой долг вы имеете. Проверить последние начисления, чтобы увидеть целостную картину. Так, можно обратиться в банк, где обычно оплачивали коммуналку, зайти в личный кабинет на ресурсе, предоставляющего коммунальную услугу. Можно также обратиться в отделение Укрпочты, если обычно оплачивали услуги там.

После этого в зависимости от ситуации ищем решение.

Если долг очень большой и вы не платили коммунальные в течение длительного времени – можно оформить реструктуризацию долга. Другими словами это заключение договора с поставщиком коммунальной услуги на так называемую рассрочку до 5 лет. Тогда задолженность поделят на соответствующий срок времени и долг удастся закрыть с меньшим ударом для собственного кошелька.

Важно! После оформления реструктуризации платить за коммунальные услуги в текущие месяцы – обязательно.

Еще один вариант – оформление субсидий на жилищно-коммунальные услуги и проверка, можете ли вы податься на определенный вид льгот. Если удастся оформить одну из услуг дополнительно к реструктуризации долга – нужно быть бдительным. Ведь при условии, если вы пропустили 3 коммунальные платежи за текущие месяцы субсидию или льготы заблокируют.

Обратите внимание! Соблюдение дедлайнов оплаты – определяющая вещь, которая поможет погасить долг.

Бывают случаи, когда в платежках получаем заоблачные суммы за услуги, которыми на самом деле не пользовались. Это решается через суд, можно обжаловать неправомерное начисление выплат. Или же обратиться к сети предоставления услуг и попросить о перерасчете квитанций.

за услуги, которыми на самом деле не пользовались. Это решается через суд, можно обжаловать неправомерное начисление выплат. Или же обратиться к сети предоставления услуг и попросить о перерасчете квитанций. В то же время суд может освободить человека от уплаты долгов. Речь идет о ситуации, с несоответствующим начислением и признанием банкротства.

Какие есть альтернативные решения, когда нечем платить за коммунальные услуги?

Один из вариантов, если долг не очень большой, или вам не хватает на оплату совсем немного – найти деньги. Одолжить у друзей, родных, взять в кредит – чтобы не иметь проблем с коммунальными услугами дома.

Заметьте! За длительную и регулярную неуплату коммунальных могут отключить предоставление услуг.

Однако такой вариант работает исключительно тогда, когда вы можете рассчитать возможности – видите, что сумма небольшая и вы легко сможете ее вернуть.

В сети также советуют быть экономными. Возможно, вы пользуетесь предоставленными услугами неэкономно, тогда в счетах появляются заоблачные значения.

Выключить свет, когда идете в другую комнату или заменить лампочки на энергосберегающие – это одни из немногих вариантов, как без особого ограничения начать экономить. Стоит лишь быть вдумчивыми.

В каких случаях можно не платить за коммуналку во время войны?

В интервью УНИАН адвокат Мария Конрадий рассказала, что законодательство определяет некоторые категории людей, которые могут не платить за коммунальные услуги и это будет законно.

Так, по постановлению Кабмина, начисление платы за жилищные услуги не осуществляется, если жилье уничтожено или является непригодным вследствие боевых действий.

Однако это нужно засвидетельствовать и обратиться к оператору системы, иначе – выплаты продолжат начислять. Автоматически аннулировать начисления коммуналки не могут, даже если жилья фактически нет.

В то же время если услуга не предоставлялась – люди не должны платить за нее. Это особенно актуально этой зимой, когда в результате обстрелов некоторых коммунальных услуг не было в течение длительного времени.

Однако здесь тоже владельцам придется самостоятельно подтверждать, что света, газа или тепла не было. Только тогда состоится отдельная проверка и впоследствии клиента освободят от оплаты услуг за период отсутствия.

Что известно о счетчиках и стоимости коммунальных услуг в 2026 году?

За проверку квартирных счетчиков надо платить потребителям. Однако речь идет не обо всех. Правило касается только тех, кому необходима поверка.

Сейчас изменение тарифов на коммуналку не планируется. Например, от 2024 года правительство установило единую фиксированную цену на электроэнергию. Это связано с военным положением и является своеобразной уступкой для потребителей.