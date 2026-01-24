Чому приходять високі платіжки за світло попри відключення?

Попри відключення електроенергії, суми в платіжках за світло не завжди зменшуються. Це пов’язано не лише з фактичним споживанням, а й із тим, як саме здійснюються нарахування, пояснюють у YASNO.

Цікаво Приємна пільга: хто з українців може безплатно їздити у транспорті

Важливу роль відіграє передача показань лічильника та справність лічильника. Зокрема, якщо повірка не відбулася, дані лічильника можуть не зараховувати.

Зверніть увагу! Якщо споживач не подає їх у встановлені строки, обсяг використаної електроенергії визначається за середньодобовим споживанням.

Ще один чинник, який впливає на багатьох, різке навантаження після відновлення електропостачання. Одночасне вмикання кількох потужних приладів одразу після появи світла створює пікове споживання, яке суттєво впливає на загальний обсяг кіловатів за місяць.

У такому випадку години без світла можуть не відображатися напряму в рахунках, що впливає на кінцеву суму до сплати.

Як уникнути навантаження на мережу?

Крім того, після відновлення електропостачання зростає навантаження на мережу, коли побутові прилади вмикають одночасно. Це також позначається на загальному споживанні.

Зверніть увагу! Енергетики радять підключати техніку поступово протягом перших 20 – 30 хвилин, повідомили у Міненерго.

Тому енергетики радять користуватися електроенергією більш рівномірно та, за можливості, віддавати перевагу енергоефективній техніці.

Який тариф на електроенергію в Україні?