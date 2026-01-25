Як припинити нарахування за доставку газу?

В Україні плата за розподіл природного газу прив’язана не до фактичного споживання, а до технічного приєднання об’єкта до газорозподільної системи. Саме тому рахунки за доставку надходять навіть тим домогосподарствам, які газом не користуються, пояснили у НКРЕКП.

Єдиний законний механізм зупинити ці нарахування зараз – це повністю вийти з системи газопостачання. Для цього споживач має:

ініціювати розірвання договору з оператором газорозподільної мережі;

отримати офіційне підтвердження припинення постачання;

забезпечити фізичне від’єднання житла від мережі.

Лише після виконання цих процедур плата за доставку газу припиняється.

Зверніть увагу! Формальна відмова від користування без технічного відключення не має юридичної сили.

Які газові платежі можуть залишитися?

Навіть за відсутності споживання мешканці багатоквартирних будинків періодично отримують рахунки за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Це можливо через планові перевірки:

газопроводів;

запірної арматури;

лічильників та інших елементів системи безпеки.

Такі платежі виставляються після фактичного проведення робіт та зазвичай виникають раз на кілька років, розповіли у Київгазі. Їхня вартість залежить від технічних характеристик будинку та обсягу робіт.

Що ще важливо врахувати?