У компанії зазначили, що у рамках першого публічного розміщення акцій на фондовій біржі, вони розраховують на оцінку в 1,5 мільярда доларів.

Амбітні цілі

The Honest Company готується провести лістинг на біржі Nasdaq. Стартап готовий запропонувати потенційним інвесторам майже 26 мільйонів активів. Вартість однієї акції коливатиметься в діапазоні від 14 до 17 доларів США. Компанія буде представлена на біржі під символом HNST.

У разі успішного старту дітище Джессіки Альби зможе залучити 110 мільйонів доларів. Також відомо, що певну кількість цінних паперів продадуть чинним акціонерам. Роль головних андерайтерів цього разу буде належати таким організаціям:

Morgan Stanley,

Jefferies,

J.P. Morgan .

Андерайтер Це компанія або інша юридична особа, яка здійснює управління процесом розміщення цінних паперів та їхнього розподілу на фондовому ринку. Андерайтер гарантує емітенту виторг від продажу цінних паперів і фактично купує цінні папери.

Кошти отримані від виходу на біржу The Honest Company планує вкласти у розвиток бізнесу. Зокрема, йдеться про збільшення присутності компанії на світових ринках та розбудову онлайн-бізнесу.

Що відомо про компанію

The Honest Company з'явилася на ринку у 2011 році. Однією із засновниць стартапу є голлівудська акторка Джессіка Альба. Компанія спеціалізується на створенні органічної косметики та побутової хімії. Зірка вирішила взятися за розробку товарів без токсичних речовин після того, як у її доньки з'явилася алергічна реакція, здавалося б, на безпечний засіб для шкіри.

Стартапу вдалося досить швидко знайти свою нішу та аудиторію, тож вже у 2015 році The Honest Company отримала статус "єдинорога". З 2013 по 2016 роки компанія активно розвивалася, а її продажі зросли у 5 разів – з 60 мільйонів до 300 мільйонів доларів.

Єдиноріг Це термін, який використовують в індустрії венчурного капіталу для опису стартапів, вартість яких становить понад 1 мільярд доларів.

Проте, у 2016 році стартап зіткнувся з серйозними проблемами. На компанію подали до суду за використання в їхній "органічній продукції" синтетичних речовин. При цьому товари від The Honest Company були схвалені Управлінням продовольства і медикаментів США (FDA). Це призвело до того, що стартап почав втрачати прибуток, а у 2017 році позбувся статусу компанії-єдинорога. У результаті The Honest Co. змінила свою бізнес-модель та оновила штат топменеджерів.

