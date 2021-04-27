Україна оприлюднила прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму в 1,25 мільярда доларів. Дохідність цінних паперів встановлено на рівні 6,875%.

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Україна випустила нові євробонди

У Мінфіні очікують, що агентства Standard & Poor’s та Fitch присвоять українським активам рейтинги "В". Це перший публічний випуск єврооблігацій у поточному році. Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування статей державного бюджету.

Єврооблігації Це цінні папери, один із способів залучення грошей ззовні. Їх може випускати держава, муніципалітети чи компанії. Активи купують іноземні інвестори.

Ця транзакція дозволить фінансовому відомству виконати цьогорічний план державних зовнішніх запозичень.

Більшу частину якого ми розраховуємо виконати шляхом пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Ми продовжимо здійснювати зважену боргову політику, направлену на максимальне збільшення обсягу пільгового фінансування та запозичень у національній валюті,

– розповів очільник Міністерства фінансів Сергій Марченко.

Головними організаторами транзакції виступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International та J.P. Morgan. Розрахунки заплановані на 30-те квітня 2021 року

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